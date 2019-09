Molin efterlängtad målskytt när Malmö vann

Foto: Andreas Hillergren/TT

Malmö vann hemma mot Örebro med 4–1.

Men de tre poängen betydde mer än bara det för Emil Molin – som gjorde sitt första mål på tio månader.

Han värvades som en tilltänkt poängkung i Malmö inför förra säsongen. Året dessförinnan hade han vunnit hela hockeyallsvenskans poängliga med 51 poäng på 52 matcher för Modo. Men i Malmö tog Emil Molins första säsong slut innan den ens hann komma i gång.

I november gjorde han sin sista match för säsongen. I december opererades hans knä och sedan blev det inga fler matcher.

Men hemma mot Örebro blev han målskytt för första gången på tio månader.

Molin smög upp vid den bortre stolpen när Malmö hade numerärt överläge. Pucken hittade dit efter en smart passning av Fredrik Händemark – och Molin stänkte in 1–0.

– Jag tror absolut inte att passningen var med flit, sade Molin till C More. Men det var bara att raka in den, lite av ett slumpmål.

”Kändes tungt”

Målet lade grunden för hemmalagets seger den här kvällen.

I början av den andra perioden utökade backen Carl-Johan Lerby till 2–0 efter ett skott från blålinjen. Örebro vek sig dock inte, utan minskade underläget till 1–2 genom Ryan Stoa. Reduceringen kom i en period då Örebro orsakade stora problem för hemmalaget.

Därför kom Händemarks 3–1 något oväntat.

– Det kändes tungt, vi hade ändå en del farliga lägen där innan, sade Örebros Marcus Weinstock till C More.

Går förbi Örebro

Hemmalaget, som har haft en tuff start på säsongen, stod emot Örebros tryck i den tredje perioden.

Med fyra minuter kvar tog Örebro ut målvakten för att bli sex utespelare efter en utvisning för Malmö. Då dödade Christoffer Forsberg matchen genom att sätta 4–1 i tom bur.

Resultatet innebär att Malmö passerar Örebro i tabellen och klättrar upp över strecket som kan innebära slutspel.