Mordförsök i natt – tre personer skadade

Foto: Mikael Nilsson

Under natten inträffade ett knivdåd i Klagstorp. Tre personer skadades – läget för en kvinna är allvarligt. En man i 50-årsåldern har anhållits misstänkt för försök till mord.

Vid 00:18 natten till tisdag larmades polisen om ett grovt våldsbrott i Klagstorp. En gärningsman ska ha angripit flera andra personer med kniv.

– Personerna har tillfogats skador med hjälp av kniv och de har förts med knivskador till sjukhus, säger Christian Hakesjö, yttre befäl vid polisen till Trelleborgs Allehandas utsände på plats.

Totalt ska tre personer vara skadade. Enligt polisen rör det sig om en kvinna och två tonåringar. Kvinnan skadades enligt polisen allvarligt.

– De andra två är lindrigt skadade, säger informatör Filip Annas på polisens ledningscentral.

Polisen hade en stor insats på plats med bilar och hundpatrull och grep efter en stunds intensivt sökande en misstänkt gärningsman i Anderslöv. Mannen, som är i 50-årsåldern, anhölls senare under tisdagen, misstänkt för försök till mord, grov misshandel alternativt försök till mord samt grov misshandel.

– Eftersom gärningsmannen inte var kvar på platsen började man omgående söka efter honom. Och han kunde gripas på en annan ort, säger Filip Annas.

Brottsplatsen spärrades under natten av för teknisk undersökning. Under morgonen hävdes avspärrningarna. Under natten och morgonen har polisen också bland annat knackat dörr och hållit flera förhör med vittnen.

– Man har utfört alla de utredningsåtgärder som är brukliga. Nu under dagen fortsätter man bland annat med förhör av den misstänkte. Och man fortsätter skapa sig en bild av vad som hänt. Det är för tidigt att gå ut med vad som ligger bakom, säger Filip Annas.