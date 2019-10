Musik från "Peaky blinders" släpps som album

Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/TT

Soundtracket till den brittiska gangsterserien "Peaky blinders" kommer snart att släppas som ett officiellt album, skriver musikmagasinet NME.

Albumet innehåller musik från de första fem säsongerna av den flerfaldigt prisbelönta serien.

Trots att "Peaky blinders" utspelar sig i Birmingham på 1920-talet har seriens skapare inte varit rädda för att slänga in icke tidsenliga låtar i serien.

Utöver Nick Cave & The Bad Seeds "Red right hand", som är tv-seriens intromelodi, kommer albumet innehålla spår av artister som PJ Harvey, Radiohead, Arctic Monkeys, The White Stripes, Black Sabbath och David Bowie, med flera.

Soundtracket till "Peaky blinders" släpps den 15 november.