Musikläraren Tim Lööv vann P4 nästa

Foto: Lisbeth Soldahl Eklund/TT

Den småländske musikläraren Tim Lööv vann riksfinalen i P4 nästa. Nu ska hans låt "All I need is you" spelas regelbundet på radiokanalen.

Countrydoftande poppärlan "All I need is you" vann finalen av P4 nästa. Den segrande 28-åringen Tim Lööv kommer från Hjortsberga i Alvesta kommun och arbetar till vardags som musiklärare.

– Det känns helt otroligt, säger han till TT.

Hur han blir mottagen på jobbet nästa vecka vet han inte – men han berättar att eleverna har koll på hans karriär.

– De gillar musiken! Jag har inte spelat så mycket för dem, men... de har letat upp den.

Tim Lööv är inte någon novis inom musiken. Han vann den lokala finalen i P4 nästa Kronoberg 2015 och har redan spelat in album. Nu planerar han att göra ytterligare en fullängdare. Vinnarlåten "All I need is you" kommer nu att spelas regelbundet på P4 under hösten.

En annan av finalens stora vinnare var Amanda Aasa och hennes låt "Gå hem". Efter ett jurybeslut tilldelas hon en plats i Melodifestivalen nästa år.

Finalen sändes från Linköping Konsert & Kongress under lördagskvällen, under ledning av Titti Schultz och Josefin Johansson.