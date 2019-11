Mustasch åker på Sverigeturné

Foto: Pressbild

Med ett färskt album i ryggen ger sig hårdrockbandet Mustasch ut på en Sverigeturné efter årsskiftet.

Göteborgsbandet släppte den 15 november sitt tionde album "Killing it for life" och är just nu ute på en Europaturné.

Sverigeturnén, som totalt når elva städer, inleds den 30 januari på Trädgårn i Göteborg.

Turnéplan: 30/1 Göteborg, 31/1 Malmö, 1/2 Stockholm, 14/2 Karlstad, 15/2 Eskilstuna, 21/2 Helsingborg, 22/2 Örebro, 26/2 Skellefteå, 27/2 Uppsala, 28/2 Gävle, 29/2 Norrköping.

Biljetterna släpps den 25 november.