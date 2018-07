Nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har varit en mycket lugn natt i Skåne län, enligt polisen.

Skåne

Strax innan 06 på fredagsmorgonen voltade en personbil av vägen mellan Ystad och Stora Herrestad i Södergående riktning. Enligt polisen hamnade bilen ute på en åker.

En ung man fördes till lasarettet i Ystad. Han har lindriga skador skriver region Skåne på sin hemsida.

Trafikverket räknar med att trafiken förbi platsen ska flyta på som vanligt igen vid klockan 07.

Räddningstjänsten larmades om en gräsbrand på en adress utanför Anderslöv under natten.

Inringaren lyckades dock själv släcka branden så när räddningstjänsten kom till platsen kontrollerade de att branden verkligen var släckt.

Polisen fick på torsdagskvällen ett larm om att en person hade blivit påkörd i Tomelilla. Det är dock oklart om en trafikolycka verkligen har skett, så den drabbade personen var berusad.

– Det fanns ingen bil kvar på platsen. Han kan ju ha ramlat och slagit sig eller någonting, säger Anna Göransson, presstalesperson på polisen i region Syd.

Mannen ska ha varit talbar och vid medvetande och fördes till sjukhus för vård.

34,6 grader i Hästveda, Hässleholms kommun, är nytt årshögsta för Sverige, enligt SMHI. Det tidigare rekordet, 34,4 grader, sattes i Uppsala den 16 juli.

Rekordnoteringen i nordöstra Skåne kom under torsdagseftermiddagen. Och under fredagen ligger värmen kvar, så då kan liknande höga temperaturer väntas. Sedan kommer åska och skurar in under lördagen, vilket hejdar hettan något enligt SMHI. (TT)

Sverige

Om man kunde välja mellan EU och en nordisk union skulle nästan varannan tillfrågad dansk och svensk föredra den sistnämnda, i en opinionsmätning av Sentio publicerad i Klassekampen i Norge.

47 respektive 45 procent av svenskar och danskar svarade Norden, 32 respektive 36 procent EU, på frågan om vilken union de skulle vilja vara med i.

I Norge svarar 52 procent att de är nöjda med landets nuvarande samarbete med EU, EES-avtalet. (TT)

Sverige har tackat ja till Finlands erbjudande om hjälp med skogsbränderna, skriver den finländske inrikesministern Kai Mykkänen på Twitter.

Flera andra europeiska länder har de senaste veckorna, via EU:s krissamarbete, skickat såväl personal som utrustning till Sverige.

Finland har tidigare haft fullt upp med egna bränder, men läget där är nu så mycket bättre att man kan hjälpa sitt grannland, skriver YLE. (TT)

Världen

Nord- och Sydkorea har kommit överens om att föra nya militära samtal, rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Båda parter vill utnyttja de upptinande relationerna mellan länderna för att minska spänningar.

Samtalen kommer att äga rum på tisdag i Panmunjom, i den demilitariserade zonen längs gränsen mellan Nord och Syd, enligt uppgifter från Sydkoreas försvarsdepartement.

Länderna höll senast liknande samtal i juni. (TT)

Nordkorea har lämnat över kvarlevorna efter ett okänt antal soldater som dödades i Koreakriget till USA, meddelar Vita huset.

Ett amerikanskt militärt transportplan med kvarlevorna lämnade Nordkorea sent på onsdagen och flögs till USA:s flygbas Osan i Sydkorea, där en formell ceremoni planeras till den 1 augusti.

Återförandet var en av de överenskommelser som nåddes under toppmötet mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-Un i juni.

"Dagens handlingar representerar ett viktigt första steg för att inleda återförandet av kvarlevor från Nordkorea och för att återuppta sökandet i Nordkorea efter de uppskattningsvis 5 300 amerikaner som ännu inte kommit hem", skriver Vita huset i ett uttalande.

Återförandet sammanfaller med 65-årsdagen av det eldupphör som fick slut på striderna i Koreakriget 1953. (TT)