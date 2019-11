Noel Fielding skriver serie åt Netflix

Foto: Joel Ryan/AP/TT

Den brittiske komikern och konstnären Noel Fielding ska skapa en tv-serie för Netflix, skriver NME , som citerar en radiointervju på BBC.

Serien, som än så länge bara är på idéstadiet, ska handla om en magisk skivspelare, avslöjar Fielding.

– I princip handlar det om att en kille får tag på en magisk skivspelare och när du sätter på den dyker en portal upp som gör att du kan färdas in i dina favoritalbum, säger han.

Noel Fielding är tidigare känd från flera brittiska tv-program, som absurdistiska komediserien "The mighty boosh", musikfrågesporten "Never mind the Buzzcocks" och som domare i "The great british bake off", förlagan till "Hela Sverige bakar".