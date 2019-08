Foto: Steven Paston/AP/TT

Anna Nordqvist har öppnat strålande under den tredje dagen av British Open på The Marquess' Course.

Det svenska golfproffset, som låg delad 23:a inför helgen, inledde med tre birdies på de fem första hålen, och följde sedan upp det med två raka birdies på hål tio och elva.

Nordqvist ligger just nu delad fyra på åtta under par totalt efter tolv hål.