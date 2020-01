Nu avslöjas Oscarsnomineringarna

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Ännu en Oscarsgala står utan en värd, för andra året i rad. Frågan är bara vilka filmer och skådespelare som kommer att tävla om filmbranschens finaste pris. Nu avslöjas vilka som nomineras.

Det verkar som att det är skralt med svenska vinstchanser vid årets Oscarsgala. Nomineringarna till bästa internationella film är till exempel redan officiella och Sveriges bidrag, "And then we danced", finns inte med bland dem.

När det gäller vilka filmer som kommer att nomineras kan man titta på vinnarna vid Golden Globe-galan, nomineringarna till den brittiska motsvarigheten till Oscarsgalan, Bafta, och vilka filmer som vunnit pris vid olika prestigefyllda filmfestivaler runtom i världen.

Todd Phillips "Joker" har till exempel elva Bafta-nomineringar, inklusive den för bästa manliga huvudroll till Joaquin Phoenix. Filmen "Jojo Rabbit" hade nyligen Sverigepremiär och vann publikens pris vid den internationella filmfestivalen i Toronto, Kanada. Filmer som vunnit just det priset har flera gånger tidigare visat sig vinna kategorin för bästa film på Oscarsgalan året därpå, vilket stämmer för förra årets Oscarsvinnare för bästa film, "Green book".

Amerikanska medier nämner "Once upon a time in Hollywood", "The irishman" och krigsdramat "1917" som starka titlar som kan komma att nomineras till bästa film. Regissören till den sistnämnda, Sam Mendes, vann en Golden Globe för bästa regissör och filmen fick priset för bästa film i dramagenren.

Oscarsgalan kommer i år att äga rum den 9 februari och visas i TV4 och TV4 Play.