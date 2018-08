Nu samlas extremhöger och motdemonstranter nära Vita huset

Foto: Steve Helber

Ett år efter att hatet och våldet exploderade i Charlottesville i USA marscherar nazister och högerextremister på nytt – denna gång i Washington DC.

Hundratals motdemonstranter möter upp och polisen har kraftsamlat i kvarteren kring Vita huset.

I Charlottesville i Virginia samlas människor för att demonstrera till minnet av 32-åriga Heather Heyer och det hat och våld som exploderade där vid högerextremisternas demonstration för ett år sedan.

Vit makt-rörelsen fokuserar i stället på huvudstaden Washington DC med en ny demonstration, under namnet Unite the right.

Vid parken där motdemonstranterna samlas har polisen stängt vägar och satt upp barrikader. Runt Vita huset, inte långt därifrån, har man slagit en järnring, rapporterar AFP.

Tusentals motdemonstranter har samlats vid Lafayette Park i huvudstaden medan de högerextrema Unite the right-anhängarna ännu enbart uppgår till ett 25-tal. Stämningen verkar spänd, att döma av nyhetssajten The Hills direktrapportering : Polis har fått ingripa sedan motdemonstranter setts kasta flaskor och andra föremål mot Unite the right-anhängare.

"Åk hem, nazister" och "Svarta liv har betydelse (Black lives matter)", skanderar motdemonstranterna samtidigt som de på olika sätt hånar den andra sidan och blåser i en tuba. Polis, med neonfärgade västar, står mellan de båda grupperna och en ambulans är startklar.

Foto: Alex Brandon

Den högerextrema marschen ska starta halv sex på eftermiddagen lokal tid.

Motdemonstranterna väntas bli långt fler än de högerextrema och samlas under paraplybegreppet " Shut it down DC".

– Vi är starkare än dem. Vi tolererar inte hatet och det är viktigt att Washington och resten av världen får veta det, säger Makia Green från rörelsen Black Lives Matter till Fox5.

Motståndet mot det högerextrema mötet syns på fler håll. Flera universitet har vidtagit extra säkerhetsåtgärder och satt in vakter. Uthyrningssajten Airbnb har meddelat att de inte kommer att hyra ut rum till någon i Unite the right-demonstrationen. Och tusentals personer förväntas samlas runt demonstrationsområdet under söndagen.

Initiativtagare till Unite the right är, precis som i Charlottesville, bloggaren Jason Kessler. När han anlände till samlingsplatsen i Washington på söndagen sade han att han inte var nynazist eller vit makt-anhängare. Han skyllde förra årets våldsamheter på andra grupper och media och hävdade att motivet är "yttrandefrihet för alla".

Vid förra årets demonstration dödades 32-åriga Heather Heyer av en man med nazistsympatier som körde in sin bil bland de samlade motdemonstranterna. 19 personer skadades.

President Donald Trump dröjde med sin reaktion, men sade till slut att "båda sidor" var skyldiga till våldsamheterna i Charlottesville. Uttalandet möttes av stark kritik, från bägge partiled, då han ansågs dra likhetstecken mellan motdemonstranterna och en grupp som inkluderade bland andra vit makt-rörelsen och nynazister.

Foto: Steve Helber

Denna gång är presidentens budskap ett annat:

"Kravallerna i Charlottesville förra året resulterade i meningslöst dödande och splittring. Vi måste enas som en nation. Jag fördömer alla typer av rasism och våldshandlingar. Fred till ALLA amerikaner!", skriver Trump på Twitter.

Presidentens rådgivare Kellyanne Conway påstår samtidigt att medier "inte täcker" när Trump tar avstånd från de högerextrema.

Elijah Cummings, Marylanddemokrat som suttit i representanthuset sedan 1996, säger till Reuters att Donald Trump helt enkelt inte har gjort tillräckligt:

– Jag tycker att ribban ligger lågt för USA:s president när han bara säger att han är emot rasism. Han måste göra bättre ifrån sig än så. Han måste ta itu med de människor som kastar ur sig rasistiska kommentarer och som gör rasistiska handlingar.

Vid de parallella manifestationer som pågår i Charlottesville har polisen gripit fyra personer för mindre förseelser, rapporterar tv-kanalen CBS.