Ny film om Pippi Långstrump på gång

Foto: SF / SVT

Nästa år fyller Pippi Långstrump 75 år. Nu står det klart att en ny spelfilm om "världens starkaste flicka" är på gång.

Filmen, som ännu är i sin linda, är ett samarbete mellan Studiocanal, Heyday Films och Astrid Lindgren Company. De två förstnämnda företagen ligger bland annat bakom "Paddington"-filmerna. Heyday har också gjort filmer som "Gravity", "Once upon a time in Hollywood" och "Harry Potter".

"Vi är säkra på att vi har hittat ett team som kan förstå och uppskatta Pippi Långstrumps fulla värde och utveckla en film som kan fånga både lekfullheten och tyngden i min mormors verk", säger Nils Nyman, Astrid Lindgrens barnbarn och vd för Astrid Lindgren Film, i ett pressmeddelande.

Producent för filmen är David Heyman, Jeffrey Clifford och Rosie Alison. Inga skådespelare har offentliggjorts.

De tre första böckerna om Pippi Långstrump publicerades mellan 1945 och 1948. De har översatts till 77 språk och sålts i över 66 miljoner kopior.