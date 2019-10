Ny seger för hemmastarkt Örebro

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En supervändning med tre mål på 84 sekunder i lagets egen hockeyborg.

Och efter 3–2 mot Oskarshamn så har Örebro tagit full pott i fyra raka hemmamatcher.

Det formtoppade Närkegänget verkar nästan ostoppbart i Behrn arena där laget har spelat sina fyra senaste SHL-matcher. Tolv poäng efter 6–1, 5–1, 4–1 och 3–2 är starka segersiffror som imponerar.

Oskarshamns formkurva pekar i motsatt riktning. Nykomlingen som fick en flygande säsongsstart är i fritt fall i tabellen efter sex raka förluster.

Men Örebro inledde första perioden svagt – precis som mot Växjö för ett par dagar sedan. Efter fyra minuter hade Simon Després skickat iväg en fladderpuck som tog på Örebrobacken Rasmus Rissanen och vidare in bakom målvakten Dominik Furch.

Proppen ur

Men Örebro kom ut i flygande fart efter pausen och gjorde tre mål på 84 sekunder.

Först klippte Ryan Stoa in kvitteringen efter rena klapp-klapp-spelet i powerplay. Sedan skickade också Joonas Rask in 2–1 bakom Fredrik Pettersson-Wentzel i gästernas bur. Max Lindholm avslutade därefter Örebros plötsliga målexplosion när han utökade hemmaledningen efter en blixtsnabb spelvändning.

"Satt långt inne"

Det var också Lindholms första fullträff i Örebrotröjan. Den 21-årige forwarden kom inför säsongen från allsvenska AIK där han levererade 39 poäng på 49 matcher.

– Det satt långt inne och det var skönt att se när den trillade in. Jag bara tänkte på var jag skulle skjuta och dessutom fick jag täckning från deras back, sade Örebros Max Lindholm till C More efter andra perioden.

Efter halva matchen var Johannes Salmonsson påpassligt framme på en retur och reducerade till 2–3 i powerplay. Men närmare än så kom inte smålänningarna då sista perioden förblev mållös.