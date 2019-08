Ny smäll för Djurgården – föll i sjätte raka

Foto: Jessica Gow/TT

Sex raka förluster.

Krisen fortsätter för Djurgården.

Stockholmslaget föll med 1–4 hemma mot Örebro i den damallsvenska fotbollen och är fortsatt fast i bottenstriden.

Bara tre segrar och resten förluster var facit för Djurgården inför mötet med succénykomlingen Örebro. En minst sagt tung säsong – och ännu en måstematch för "blåränderna", som bara har Limhamn/Bunkeflo och jumbon Kungsbacka bakom sig i tabellen.

Det var också Djurgården som var hetast från start.

Redan i den åttonde minuten var skyttedrottningen Mia Jalkerud bara några centimeter från att peta bollen i mål efter ett inlägg från Olivia Schough, men anfallaren fick se bollen smita precis utanför stolpen.

Fick straff

I stället var det Örebro som tog ledningen.

I den 34:e minuten pekade domaren Sara Persson på straffpunkten sedan Djurgårdens målvakt Jennifer Pelley kommit in sent i en duell med Jenna Hellstrom och gjort ner den kanadensiska VM-spelaren i straffområdet. Amerikanska Heather Williams klev fram och satte säkert 1–0 till gästerna.

En ny kalldusch för Djurgården.

Men Stockholmslaget behövde inte deppa särskilt länge. Bara några minuter efter baklängesmålet nådde Alexandra Lindberg högst på en hörna och nickade in kvitteringen till 1–1 – mittbackens första mål sedan hon anslöt till klubben i mars.

Där och då var allt öppet.

Blixtrade till efter paus

Men det skulle Örebro snabbt ändra på. Gästerna, som vann även förra mötet (3–1), växlade upp direkt efter paus och tryckte in både 2–1 och 3–1 under de inledande tio minuterna. Först nickade Kayla Braffet in 2–1 på hörna och innan Djurgården hade hämtat andan utökade Heather Williams ledningen med sin andra fullträff för dagen, ett skott som styrdes via hemmaförsvaret.

Det kunde Djurgården aldrig återhämta sig från.

I stället gjorde Örebro 4–1 med sju minuter kvar och cementerade Djurgårdens plats i botten av tabellen.

Örebro, i sin tur, är ny trea.