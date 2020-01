NY Times: Västsverige värt ett besök 2020

Fakta

"52 places to go 2020" har valts ut av New York Times reseredaktion.

Huvudredaktionen i USA har använt sig av sitt nätverk av korrespondenter runtom i världen, som har fått komma med egna förslag utifrån platser de har besökt under det senaste året. New York Times-journalisten Tim Neville besökte Västsverige i september.

Andra platser på listan är bland annat Addis Abeba i Etiopien, Mongoliet, Menorca i Spanien, Lima i Peru och Washington i USA på förstaplats.

Källa: New York Times/Turistrådet Västsverige