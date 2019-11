Ny "Walking dead"-serie får titel

Foto: Rich Fury/AP/TT

"The walking dead: World beyond" – så ska den nya fristående sidoserien till zombiesåpan "Walking dead" heta, skriver The Wrap.

Tv-bolaget AMC avslöjar också att skådespelaren Julia Ormond har en bärande roll som "karismatisk ledare för en stor, sofistikerad och formidabel styrka".

Den kommande historien ska utspelas efter de andra serierna och följa den nya generationen människor som har växt upp under zombiekatastrofen.

"World beyond" väntas dyka upp i vår.

Huvudserien "The walking dead" bygger på en tecknad serie med samma namn och hade premiär 2010. Den är just nu inne på sin tionde säsong.