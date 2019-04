Nytt datum för Ozzy Osbourne-spelning

Foto: Balazs Mohai/AP/TT

Ozzy Osbourne har repat sig och kommer till Sverige i början av nästa år. Den 22 februari spelar han på Tele 2 Arena i Stockholm, meddelar arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

I april sköt den 70-årige brittiske heavy metal-sångaren upp resterande delen av sin avskedsturné "No more tours 2" till 2020 efter att ha opererats för en skada. Bara ett par månader dessförinnan ställde han in turnén i Europa, och en tänkt Sverigekonsert, sedan han drabbats av lunginflammation.

Förband till Sverigespelningen är brittiska Judas Priest och svenska Hardcore Superstar. Köpta ståplatsbiljetter till den inställda konserten gäller, men köpta sittplatsbiljetter måste bytas ut. Ytterligare biljetter släpps den 3 maj.