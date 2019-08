Nytt samarbete bakom Petersons succé

Foto: John Minchillo

Hon har slagit flera toppspelare den senaste månaden och är det stora svenskhoppet i US Open.

Samarbetet med nya tränaren Thomas Högstedt har lyft Rebecca Peterson.

Rebecca Peterson, 70:e på tennisens världsrankning, kommer till US Open med ett starkt självförtroende. De senaste veckorna har 24-åringen slagit Sloane Stephens, USA, som vann just US Open 2017, Barbora Strycova, tjeckisk semifinalist i Wimbledon i juli samt Johanna Konta, brittiskan som gick till semifinal på Paris grus i juni.

– Det är många delar av mitt spel som jag gjort stora framsteg i, säger Peterson.

Svenskan var dessutom inte långt ifrån att slå ut världstrean Karolina Pliskova, Tjeckien, i tredje omgången i Cincinnati för en dryg vecka sedan. Svenskan hade breakbollar fram till 6–5 i första set och ledde även med 4–3 i andra innan det blev förlust med 5–7, 4–6.

Svensk tränarhjälp

– När jag väl hade mina chanser så var jag lite passiv, säger Peterson som lärt sig titta framåt.

– Nu gräver jag inte ner mig utan går vidare.

En av anledningarna till att det gått så bra för Peterson är nye tränaren Thomas Högstedt. De körde ihop i några veckor efter Wimbledon och har även samarbetat inför US Open.

– Han är en otroligt erfaren och driven tränare som jobbat mycket med toppspelare både på WTA och ATP, och det finns mycket att hämta där. Det har varit väldigt lärorikt för mig och det har fungerat bra hittills, säger Peterson.

Högstedt har tränat världsstjärnor som Caroline Wozniacki, Na Li, Eugenie Bouchard och nu senast Maria Sjarapova.

– Han är en hårt arbetande coach och han har visat mig hur de bästa spelarna jobbar och tänker. Bland annat har vi tittat på hur jag kan utnyttja mitt spel för att slå de bästa.

"Inget spikat"

Om det blir någon fortsättning med samarbetet efter US Open återstår att se.

– Vi tar det efter US Open, inget är spikat, säger Peterson.

– Och pappa finns fortfarande vid sidan av och är huvudansvarig.

En sak som lovar gott inför årets sista grand slam-turnering är underlaget. Peterson gillar banorna i USA.

– De passar mitt spel ganska bra. Bollen studsar högt.

Den amerikanska publiken är ett annat plus.

– Det är alltid väldigt bra atmosfär, jag är väldigt glad över alla som kommer och stöttar mig varje dag. Jag trivs allmänt väldigt bra, säger Peterson, som förra året gick till tredje omgången i US Open.

Tungviktsmöte

Peterson möter puertoricanskan Monica Puig, rankad 44:a i världen, i första omgången på måndag. Peterson vann deras enda tidigare möte i Acapulco 2018 med klara 6–1, 6–4. Vid seger igen så väntar troligtvis Dayana Yastremska, Ukraina, seedad 32:a.

Johanna Larsson, rankad 172:a, möter amerikanskan Lauren Davies och skulle hon vinna den matchen väntar världstvåan Ashleigh Barty, Australien. Men 31-åriga Larssons stora förhoppningar ligger i dubbeln där hon och belgiska partnern Kirsten Flipkens, som hon slog ut i singelkvalfinalen, är seedade tolva.

Svenskorna i all ära, hetaste dammatchen dag ett i US Open är dock jättemötet mellan Serena Williams och Maria Sjarapova.