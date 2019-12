Nytt tv-bråk kan resultera i släckta kanaler

Foto: Jonas Ekströmer/TT

I måndags genomförde Telia sitt köp av Bonnier Broadcasting. Konsekvensen kan bli att om en vecka blir en tredjedel av svenskarna utan TV4, varnar konkurrenten och operatören Tele2.

Bråket, med hot om släckta kanaler, är inte det första mellan tv-bolag och operatörer.

Hushållen som snart kan drabbas har abonnemang via Com Hem eller Boxer och det som kan försvinna 10 december är TV4-kanalerna och C More.

– Det är framför allt väldigt illa för alla kunder som vill se kanalerna, men även för annonsörerna som investerat pengar på reklam i kanalerna och räknar med att nå hushållen. De kommer att förlora massor av försäljning under den viktiga jultiden. Det är en bilkrasch alltihop, säger Anders Nilsson, vd Tele2 som äger Com Hem.

Ingen vill förhandla

Ingen av parterna har velat förhandla med Tele2 sedan affären inleddes, enligt Anders Nilsson.

– Ingen har velat diskutera seriöst med oss. Från i somras när den här affären väntade konkurrensgodkännande fanns det inget intresse från Bonnier Broadcastings håll att förhandla, de hänvisade till att de var under uppköp av Telia. Nu när Telia faktiskt äger Bonnier vill de inte heller förhandla.

– Det talar sitt tydliga språk; man vill inte distribuera de här tv-kanalerna till svenskarna, säger Anders Nilsson.

Bråk tidigare

Enligt Tele2-chefen kommer man att gå ut med informationen till sina kunder om och när man tvingas släcka ned kanalerna.

Bråk av det här slaget har dykt upp på senare år när tv-kanalerna ska omförhandla sina avtal med operatörerna. I ett par fall har det gått så långt att kanaler släckts ner en tid innan parterna har kommit överens vid förhandlingsbordet. Com Hem och Discovery hade en konflikt hösten 2017 som resulterade i att flera kanaler försvann från rutan i närmare två veckor. Men i de fallen pågick trots allt någon form av förhandlingar.

Politisk fråga

Eftersom staten är den största ägaren i Telia är det den här gången också en politisk fråga, menar Anders Nilsson.

– Tycker politikerna verkligen att det här är ett sätt som staten ska agera? Ska staten begränsa tittandet på TV-kanaler? Jag skulle bli förvånad om de tycker att det är en rimlig sak att göra.

Telia hänvisar alla frågor till TV4.

– Vi som ägare är givetvis intresserade av att så många som möjligt ska kunna se TV4. Men eftersom det här är en förhandling mellan TV4 och Tele2 kan inte vi kommentera frågan. Det får TV4 själva göra, säger Ralf Bagner, kommunikatör på Telia.

TT har sökt TV4 och C More för en kommentar utan framgång.