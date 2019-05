Irriterat oavgjort möte: "Domaren tappar det"

Foto: Patric Söderström/TT

Ett olyckligt självmål såg ut att ge ett formsvagt Kalmar tre välbehövliga poäng. Men Elfsborgs Simon Strand ville annorlunda – med åtta minuter kvar satte Strand 1–1 i en match som präglades av uppretade känslor.

Det krävdes ett sent självmål för att öppna upp mötet mellan Kalmar och Elfsborg i herrallsvenskans elfte omgång. När Elfsborgs Gustav Henriksson i den 79:e minuten olyckligt styrde in bollen i eget mål kändes det typiskt, för att inte säga symboliskt.

– Det var en svårspelad match som svängde mycket fram och tillbaka. När tröttheten kommer in blir det lite jobbigt, säger Elfsborgs målskytt Simon Strand till C More om det oavgjorda mötet.

Gojani skadad

För det var ingen match som kommer gå till fotbollsallsvenskans historieböcker för de båda lagens skönspel. I stället var det ett irriterat ställningskrig där det som länge såg ut att vara matchens mest dramatiska händelse var när gästernas Robert Gojani skallade ihop med backen Chima Akas i en nickduell.

En bandagerad Gojani tvingades utgå skadad – Elfsborgs andra huvudskada på kort tid efter Joakim Nilssons otäcka smäll mot Djurgården i senaste omgången.

– Det blir så om domaren inte kan hålla en bra nivå. Jag tycker att han tappar matchen från början, säger Piotr Johansson till C More om den uppretade stämningen på planen.

"Håller inte"

Efter självmålet vaknade Boråslaget dock till liv och kvitteringen kom i den 82:a minuten. Simon Strand fick skottläge efter en tilltrasslad situation i straffområdet. Strands skott var lågt och välplacerat.

Det oavgjorda resultatet var Kalmars sjätte för säsongen – det är flest i årets allsvenska och återigen släppte laget in ett sent kvitteringsmål.

– Det håller inte om man vill vara med på den övre halvan, säger Johansson.