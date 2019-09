OECD: Alldeles för låg skatt på utsläpp

Fakta

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling. OECD har sin upprinnelse i OEEC (Organisation for European Economic Co-operation), bildad 1948.

Målet för verksamheten är att genom analys och utbyte av erfarenheter stimulera till långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt vidgad världshandel på multilateral och icke-diskriminerande basis.

Källa: Nationalencyklopedin