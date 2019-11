Ökade risker när kontanterna försvinner

Svenskarnas kontantanvändning fortsätter att minska. Jämfört med många andra länder har Sverige kommit längst när det gäller digitala betalningar.

Men det skapar risker, enligt en rapport från Riksbanken.

De digitala betalningarna håller på att tränga ut kontanterna, vilket gör att vissa grupper i samhället halkar efter. Mobilen kan nu användas till betalningar nästan överallt. Swishandet har blivit den vanligaste överföringen från ett konto till ett annat.

Betalningar med mobiltelefoner växer kraftigt på bekostnad av användandet av kontanter. Under 2018 uppgick swishbetalningar till 20 524 kronor per person jämfört med 14 760 kronor året före. Kontantuttagen minskade under samma period från 12 294 kronor till 10 391 kronor 2018, enligt Riksbanken.

Men utvecklingen gör att kort- och identitetsbedrägerierna ökar. Å andra sidan minskar bank- och värdetransportrånen.

För att följa med i utvecklingen utreder Riksbanken sedan tidigare om det skulle vara möjligt att ge ut e-kronor till allmänheten.