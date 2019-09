Okänd film med Beatles hittad i brödburk

Foto: AP/TT

Tidigare okänt rörligt material med The Beatles har dykt upp i Wales i Storbritannien, rapporterar .

Filmrullarna hittades i en gammal brödburk under en husrensning i Cardiff och värderas nu till motsvarande 120 000 kronor.

Materialet filmades i Cardiff 1965, där en lokal journalist försöker intervjua ett Beatles på skämthumör. Bland annat påstår John Lennon att Paul McCartney har fem barn i staden Swansea, och Ringo Starr säger att nästa Beatlesfilm ska bli en västern. Bandet brister också ut i en tolkning av "There's no business like show business" och gör grimaser under intervjun.

– Ljud- och bildkvaliteten är fantastisk. Jag antar att de här inte har setts sedan 1965, säger Paul Fairweather från auktionshuset Omega Auctions, till BBC.