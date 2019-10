Ola Salos show förlängs i Stockholm

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Forne The Ark-sångaren Ola Salos show "It takes a fool to remain sane" förlängs med nya datum i Stockholm i januari och februari. Föreställningen hade premiär på Rondo i Göteborg i år med en spelperiod i Malmö innan den flyttade till Hamburger Börs i Stockholm inför höstsäsongen.

"It takes a fool to remain sane" är Salos första egna show, där han spelar mängder av låtar från tiden med The Ark. Manuset är skrivet av Henrik Schyffert och Edward af Sillén står för regin. Nytt inför 2020 är att man utökat antalet barplatser på Hamburger Börs, vilket enligt arrangörerna är något som har efterfrågats.

Biljetter till föreställningarna släpps den 31 oktober och nypremiären sker den 17 januari.