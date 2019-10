Örebro avgjorde sent i toppmötet med Rögle

Foto: Andreas Hillergren/TT

Sju segrar på de åtta senaste matcherna.

Örebros formkurva pekar stadigt uppåt efter vinst med 3–2 borta mot Rögle.

För den som har följt svensk ishockey med intresse de senaste åren låter kanske Rögle–Örebro inte som något toppmöte i SHL. Men det var precis det som publiken i Catena arena fick uppleva på lördagskvällen.

Tabelltrean Örebro kom till Ängelholm med sex segrar på de sju senaste matcherna i ryggen – och visade tidigt att laget hungrade efter nya poäng borta mot tvåan Rögle.

Amerikanska nyförvärvet Ryan Stoa visade vägen för gästerna från Närke 4.32 in i den första perioden när han avslutade ett vackert anfall med att trycka in pucken i nät bakom målvakten Will Roman.

Rögle svarade

Rögle kom dock in i matchen och drygt fyra minuter efter baklängesmålet var det kvitterat genom Leon Bristedt.

Stoa var dock inte färdig med målproduktionen och stänkte in 2–1 i mittperioden efter att lagkamraten Rasmus Rissanen droppat pucken fint till forwarden.

– Alltid trevligt (att göra mål). Rasmus gjorde ett bra jobb där. Den satt fint, sade Stoa till C More inför den tredje perioden.

Men Rögle reste sig ånyo. Med fem minuter kvar av perioden skickade Eric Gelinas iväg ett stenhårt slagskott från blålinjen utan chans att rädda för Örebros Dominik Furch.

Harper avgjorde sent

Matchen såg ut att gå mot ett suddenavgörande – men i stället stod hemmalagets Daniel Zaar för ett ödesdigert misstag som skulle kosta. I ett försök till anfall skickade Röglespelaren pucken rakt i gapet på Örebros Shane Harper som tackade, tog emot – och satte helt fri 3–2 med knappt två minuter kvar att spela.

– Jag var den sista som skulle byta i vår kedja och de såg mig nog inte. Som tur var tog jag pucken. Jag ville bara skjuta och det var riktigt kul att se att den gick in, säger Harper till C More.

Rögle förmådde sig inte att svara en tredje gång och samtliga poäng gick därmed till Örebro.