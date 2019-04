Foto: Mats Andersson/TT

Historia har skrivits.

Oskarshamn ska spela i SHL nästa säsong – för första gången.

Platsen säkrades efter en 3-0-seger borta mot Timrå.

Få – om ens någon – hade väl också tippat att skrällaget som florerat i den näst högsta seriens sedan 1996 skulle vara i närheten av att nosa på en topplacering i hockeyallsvenskan. Men laget från östkusten motbevisade tvivelkören och har nu smått sensationellt tagit sig till svensk hockeys absoluta finrum.

– Vilken resa vi har gjort under säsongen, och att få avgöra i en match sju. Det är fantastiskt, säger tränaren Håkan Åhlund till C More.

– Jag tycker det är fullt rättvist. Vi har spelat vårt spel hela vägen in. Vi har oerhört bra kondition, vi är bra tränat. Jag är bara glad för killar och föreningen.

Jämn matchserie

SHL-kvalet mellan Timrå och Oskarshamn hade varit – utan att ta i från tårna – superjämn på vägen fram till vad som skulle bli en sjunde och avgörande match. Fyra av sex matcher hade gått till en förlängning. Värt att påpeka var att det också hade varit idel hemmasegrar.

Men nej, inte den här gången. Nu satte Oskarshamn bastant ner foten och krigade till sig segern.

Och det var också mathjälten från match sex som visade vägen. Med fem minuter kvar av första perioden snurrade Joakim Thelin upp Timrå försvaret, rundade kassen och serverade sedan Jonas Engström som stötte in 1–0.

Oskarshamn fortsatte att spela disciplinerat och stängde Timrås offensiv effektivt. Inte heller skadade det att man hade en sista utpost som var vass. Christoffer Rifalk murade igen framför kassen. Men han hade också stolpen med på Timrås Morten Madsen skott i andra perioden. Timrås bästa chans så långt.

– Det är helt otroligt. Det trodde nog ingen när säsongen slutade. Det är sjukt, säger Rifalk till C More.

– Med tanke på allt jobb vi har lagt ner, först mot AIK och sedan i de här matcherna. Det är underbart.

– Jag tycker vi kommer ihop jäkligt bra som lag. Vi offrade oss för att nå hit. Det var inte bara jag där ute i dag.

Liknas vid "Vilda Väsby"

Oskarshamn tog med sig sin 1–0-ledning in till paus. Då var laget bara 20 minuter från en SHL-plats.

Timrå var sedan aldrig riktigt i närheten av att rubba smålänningarna. Knäpptyst blev det i den fullsmockade arenan halvvägs in i sista perioden. Då slarvade hemmalaget i egen zon och det tog Matias Sointu vara på och sprätte upp 2–0. Sedan skickade John Dahlström in 3–0 i öppen bur och Oskarshamn till SHL

Att Oskarshamn nu tar steget upp i hockeyns finrum går närmast att beskriva som en supersensation som smäller lika högt som när Väsby IK, ”Vilda Väsby”, gjorde det smått omöjliga och kvalade sig upp till Elitserien i slutet av 1980-talet.

Tyngre förstås för Timrå vars SHL-sejour bara blev ettårig. Nu får laget börja om och ta nya tag i hockeyallsvenskan, som man spelade i fem raka säsonger, innan man tog steget upp till SHL i fjol.