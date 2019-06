Över 250 räddade på Medelhavet

Foto: Virginia Mayo/AP/TT

Maltas flotta har plockat upp 271 migranter vid tre olika tillfällen där båtar har slagit larm ute på Medelhavet.

63 personer räddades ur en mindre båt som började ta in vatten under natten till onsdag. Vid ett annat larm räddades 61 personer och vid ett tredje 147, meddelar militären, utan att gå in närmare på vad som hänt.

Migranterna har förts till Malta för hälsokontroller.

För några dagar sedan räddades totalt 165 personer när Italiens och Maltas respektive flottor undsatte två båtar som skickat SOS-signaler.

Malta har vädjat till EU om hjälp att ta emot migranter som korsar Medelhavet. Trycket på önationen har ökat sedan Italien sagt nej till att ta emot fler.