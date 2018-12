Överenskommelse nådd på klimatmötet

Fakta

Det är relativt välkänt att Kina står för de absolut sett största koldioxidutsläppen, med USA på andra plats och EU på tredje. Men när det kommer till utsläpp per capita ser siffrorna annorlunda ut. Länderna med störst koldioxidutsläpp 2017:

– Kina, 10,92 miljarder ton.

– USA, 5,11.

– EU, 3,55.

– Indien, 2,45.

– Ryssland, 1,76.

– Japan, 1,32.

Samma länders utsläpp per capita:

– Kina, 7,71 ton per person/år.

– USA, 15,74.

– EU, 6,97.

– Indien, 1,83.

– Ryssland, 12,26.

– Japan, 10,36.

De allra största utsläppen per capita har Qatar, 38,52 ton per person och år. Sveriges utsläpp per capita är 4,54 ton per person och år.

Källa: Netherlands Environmental Assessment Agency