Övergrepp ska stoppas på musikfestivaler

Summerburst, Brännbollsyran, Lollapalooza, Storsjöyran, Way Out West och Eksjö Stadsfest är några av de 50-tal musikarrangörer – festivaler, klubbar och andra – som anslutit sig till en satsning mot sexuella övergrepp och trakasserier. Dare to care kallas projektet som sattes i gång redan i fjol av Svensk live, riksorganisationen för livemusikarrangörer, i samarbete med RFSL och Svenska Postkodstiftelsen.

Dare to care utbildar både personal och publik för att öka medvetenheten kring sexuella övergrepp. Kursdeltagarna får konkreta råd om hur man kan agera om man blir vittne till något misstänkt. På plats på festivalerna finns också volontärer från RFSU som riktar sig direkt till publiken. Summerburst är ny Dare to care-festival för i år. Även klubben Babel i Malmö finns bland dem som välkomnar satsningen.