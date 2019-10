Peele skriver långtidskontrakt med Universal

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Jordan Peele vet vad han ska göra de kommande fem åren: Filmer för studion Universal.

Filmskaparen, som ligger bakom succéer som "Us" och "Get out", har skrivit på långtidskontrakt för filmjätten, rapporterar Variety.

För närvarande är två filmer under utveckling, där Peele skriver manus, regisserar och producerar.

Universals ordförande Donna Langley säger i ett uttalande att Jordan Peele "leder en ny generation filmskapare som har hittat ett sätt att utnyttja den kulturella tidsandan med banbrytande innehåll som genljuder med publik från alla bakgrunder.”