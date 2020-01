Pensionssparare betalar dubbel skatt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

För fyra år sedan försvann skatteavdraget på privat pensionssparande. Trots det finns det fortfarande sparare som betalar in pengar till sparformen – och betalar dubbel skatt helt i onödan.

– Det är alltid några som missar informationen. En del som betalar in 200 kronor per månad via autogiro kan gå under radarn och ligga kvar med detta sparande, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Skatta två gånger

Tidigare var privat pensionssparande avdragsgillt. Men sedan 2016 är den rätten borttagen. Det betyder att den som sparar på det här sättet måste skatta både när pengarna har tjänats in och när pengarna tas ut från pensionssparandet. Förklaringen kan vara okunskap.

– Det är kunden som har ansvaret och det ställs ganska höga krav på kunskaper när det gäller pensionssparande, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena, ett fackförbund som är specialiserat på försäkringsbolag och banker.

Banker och försäkringsbolag har lagt stora resurser på att informera sina kunder om den borttagna avdragsrätten. Men flera experter och bedömare som TT har talat med säger att det fortfarande finns privatpersoner som betalar in pengar till sitt privata pensionssparande. Trots att de tvingas skatta två gånger.

Komplicerad sak

Saken kompliceras av att det fortfarande finns de som har avdragsrätt, det gäller egenföretagare och anställda som helt saknar tjänstepension genom arbetsgivaren.

– Men det finns människor som är anställda med tjänstepension på deltid och som dessutom arbetar i en egen firma på deltid. En del av dem tror att de har avdragsrätt eftersom de är egenföretagare. Men det är fel, man ska helt sakna tjänstepension för att ha rätt till avdrag, säger Håkan Svärdman.

Eftersom det finns pensionssparare som fortfarande har rätt till skatteavdrag väljer en del banker och försäkringsbolag att behålla den här sparformen i stället för att helt sätta stopp för den. Och därför finns risken att man fortsätter att spara på det här sättet, trots att det är mycket ofördelaktigt.

Inlåsta pengar

Men varken Skatteverket, Pensionsmyndigheten eller någon annan som TT har talat med vet hur många sparare som fortsätter att spara på det här sättet.

I det privata pensionssparandet är pengarna inlåsta tills man fyller 55 år, något som lockar några sparare.

– En del sparare har sagt till oss att de inte litar på sig själva. De fortsätter med den här sparformen, trots att den är ofördelaktig, därför att de vill veta säkert att de inte kan ta ut pengarna före 55-årsdagen, säger Arturo Arques, sparekonom på Swedbank.