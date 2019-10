Pharrell tar avstånd från kontroversiell låt

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Den amerikanska popartisten Pharrell Williams tar avstånd från låten "Blurred lines", som han gjorde tillsammans med Robin Thicke 2013, skriver The Guardian.

När låten släpptes blev den snabbt kontroversiell. Textraden "I know you want it" (Jag vet att du vill) fick kritik för att vara misogyn och för att uppmana till våldtäkt.

Pharrell Williams har tidigare försvarat låttexten, men säger sig nu sex år senare ha förstått att språkbruket som används i låten också används av män "när de utnyttjar en kvinna".

"Och det spelar ingen roll att jag inte beter mig så, eller tänker så. Det enda som har betydelse är vilka konsekvenser det får för kvinnor", säger Pharrell Williams enligt The Guardian.

Artisten säger sig även ha insett att han "lever i en manschauvinistisk kultur" och att han tidigare inte hade förstått att vissa av hans låtar bidrog till det.

"Så det förbluffade mig", säger han enligt The Guardian.