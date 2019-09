Pionjär som inspirerade Tolkien

Fakta

Utställningen "Edward Burne-Jones – Prerafaeliterna och Norden" visas på Waldemarsudde i Stockholm mellan 14 september 2019 och 26 januari 2020. Man har också ett brett program i anslutning till utställningen, där ungdomar bland annat får lära sig att teckna fantasy.

Sir Edward Coley Burne-Jones levde mellan 1833–1898. Han föddes och växte upp i industristaden Birmingham och påverkades som ung av den högkyrkliga Oxfordrörelsen. Han läste också teologi i Oxford för att ingå i kyrkans tjänst. Där mötte han sin vän William Morris. Han hade ingen formell utbildning men studerade renässansens målartekniker under bland annat fyra resor till Italien.

Några av hans mest kända verk är "The wheel of fortune", "Love and the pilgrim" och textilverket "The adoration of the magi". Han har också gjort runt 660 glasmosaikfönster som sitter i kyrkor runt hela England. Burne-Jones deltog också i grundandet av formgivarkollektivet Morris & Co.

Under 2018 och 2019 har Burne-Jones verk visats i en omfattande utställning på Tate Britain i London, för första gången sedan 1933. Det här är den första stora monografiska utställningen med honom i Skandinavien. Utställningen har tillkommit i samarbete mellan Tate Britain, Waldemarsudde, konstmuseet KODE i Bergen och Nordic Institute of Art.

Prerafaeliterna var en brittisk konstnärsgrupp som grundades 1848 av bland andra Dante Gabriel Rossetti, Holman Hunt och John Everett Millais.