Polisen varnar studenter för bedragare

Foto: Fredrik Persson/TT

Är du högskolestudent med ett färskt antagningsbesked i handen? Letar du bostad på din nya studieort? Se då upp för bedragare, varnar polisen.

Förutom den gamla klassikern, där den som säger sig ha en lägenhet att hyra ut i andra hand, kräver stora summor pengar utan att några kontrakt är påskrivna varnar nu polisen för en ny typ av bedrägeri. Lägenhetsuthyraren säger sig behöva göra en kreditupplysning, kräver in personuppgifter och namn på bank. Därefter ber de studenten att logga in med sitt bank-id via en länk som bedragaren skickar.

"De här bedragarna vill inte hyra ut en lägenhet till dig, de vill ta sig in i din internetbank och tömma dina konton", säger Lotta Mauritzon på polisens nationella bedrägericenter i ett pressmeddelande på polisens hemsida.

Vid en kreditupplysning krävs aldrig e-legitimation. Det kostar heller inte några pengar för den person som upplysningen gäller, något som bedragaren ofta påstår.

Polisen råder att aldrig logga in på banken eller lämna ifrån sig koder på uppmaning av någon annan.