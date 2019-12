Post Malone till Lollapalooza

Foto: Jordan Strauss

Flera stora artister är klara för Lollapalooza i Sverige nästa år – däribland Post Malone, Kendrick Lamar och Camila Cabello.

Post Malone blev den mest strömmade artisten på Spotify under 2019 med succéalbumet "Hollywood bleeding". Nästa år kommer artisten till Sverige och Lollapalooza, där han blir premiärdagens stora dragplåster. Även Kendrick Lamar är klar för festivalen. Den amerikanska rapparen kommer att avsluta Lollapaloozas sista dag.

Få kan ha undgått Camila Cabello superhit ”Señorita", som hon gjorde tillsammans med Shawn Mendes. På fredag släpps hennes debutalbum och den 28 juni spelar även hon på den svenska festivalen.

Men det är inte allt: Även The Killers, Zara Larsson, Anderson Paak & The Free Nationals, Of Monsters And Men, Rival Sons, Kacey Musgraves, Jimmy Eat World, GoldLink, Rex Orange County, W&W, Jake Bugg, Idles och Nina Kraviz är klara.

Också Snoh Aleegra, Timbuktu & Damn, Miriam Bryant, Galantis, Fricky, Mando Diao, Sabina Ddumba, Jireel, Graveyard och Dimitri Vangelis & Wyman är klara för festivalen.

Sedan tidigare är även Pearl Jam klara för festivalen.