Tusentals svenskar drabbas av finsk konflikt

De finska postanställdas fackförbund Pau inleder en utvidgad strejk på måndagen och samtidigt sympatistrejkar flera andra fackföreningar.

Tiotusentals svenskar drabbas när flyget och passagerarfärjorna påverkas och avgångar ställs in.

Det finländska sjömansfacket är ett av flera förbund som har beslutat att gå ut i sympatistrejk. Det gör att fartyg med finsk flagg eller hemmahamn påverkas av konflikten.

Färjebolaget Viking Line – som har finsk flagg på fem av sina sju fartyg – klargör på sin hemsida att fyra avgångar på rutten mellan Stockholm och Åbo ställs in på måndagen. Lika många avgångar ställs in mellan Kapellskär och Mariehamn medan det är två avgångar på rutten Stockholm–Helsingfors som också går samma öde till mötes.

– Tyvärr påverkar ju det här oss i allra högsta grad, säger Eleonora Hansi, informationschef på Viking Line Skandinavien, till TT.

De som har en inbokad resa på drabbade avgångar blir kontaktade via sms och mejl, säger hon.

– Vi håller på med det nu och givetvis kan man boka om eller boka av sin resa utan kostnad.

Kvar i hamn

Eleonora Hansi säger att det ännu är för tidigt att säga hur mycket konflikten kan komma att kosta Viking Line ekonomiskt.

– Nu försöker vi bara reda ut det praktiska och göra det så bra som möjligt för passagerarna.

Färjebolaget Tallink Silja skriver på sin webbplats att fartygen Baltic Princess, på linjen Stockholm-Åbo, och Silja Serenade mellan Stockholm och Helsingfors påverkas.

Baltic Princess ska ligga kvar i Åbo på måndag kväll och avgången klockan 20.15 ställs in om parterna inte kommer överens innan dess.

Silja Serenade kommer i sin tur att ligga kvar i Helsingfors från tisdag morgon och avgången från Helsingfors klockan 17.00 blir inställd.

Passagerare som berörs av strejken kommer att kontaktas, enligt Tallink Silja.

Även flygtrafiken

De postanställdas fackförbund Pau har förkastat medlarnas bud. Det centrala i tvisten mellan Pau och arbetsgivarna i Posti gäller arbetstiden. Tvisten har pågått sedan mitten av november.

När andra fackföreningar sympatistrejkar drabbar konflikten bland annat också markservicen på flygplatsen i Helsingfors. Finnair har därför hittills ställt in 26 flygningar under söndagskvällen och skriver i ett pressmeddelande att bolaget förmodligen ställer in ytterligare 250 av sina totalt 377 flygningar under måndagen.

Flygningarna till och från Arlanda flygplats tycks dock inte drabbas nämnvärt.

– Som det ser ut nu är det minimalt. Det är bara en avgång av tjugo, den första på morgonen, som har ställts in, säger Åsa Öhman, pressansvarig vid Swedavia, till TT.

Däremot kommer de svenska resenärer som tar sig till Finland för att resa vidare med Finnairs många flygningar till Asien att drabbas.