Pratt och Schwarzenegger gifta

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Hollywoodstjärnan Chris Pratt och fästmön, författaren Katherine Schwarzenegger har gift sig, skriver flera medier.

Enligt vigdes de vid en liten ceremoni i Montecito i Kalifornien. Bland gästerna sågs Katherine Schwarzeneggers föräldrar Maria Shriver och Arnold Schwarzenegger, "Guardians of the Galaxy"-regissören James Gunn och Rob Lowe, som var Chris Pratts motspelare i "Parks and recreation".

Brudparet började dejta i somras och förlovade sig i januari. För Chris Pratt blir det andra gången han gifter sig. 2017 skilde han sig från tidigare frun, skådespelaren Anna Faris, som han har en sexårig son tillsammans med.