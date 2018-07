Räddningsförsök inlett i grottan

Ett försök att få ut de tolv fotbollspojkarna och deras tränare ur grottsystemet Tham Luang i Thailand har inletts, uppger ledare för räddningsinsatsen.

Totalt har 23 personer skickats in i grottan för att hämta pojkarna.

– I dag är dagen D. Pojkarna är redo att möta vilka utmaningar som helst, säger Narongsak Osottanakorn, tidigare guvernör i provinsen Chiang Rai som nu leder räddningsarbetet.

Han uppger att räddningsarbetet kan ta tre till fyra dygn beroende på väderförhållandena. Den snabbaste gruppen räknar man ska komma ut kring klockan 21 lokal tid, vilket motsvarar klockan 15 i Sverige.

Räddningsteamen – som består av 13 utländska dykare, fem thailändska dykare och fem personer från militära specialförband – har förberett sig och övat i tre–fyra dagar.

Thailändska myndigheter har tidigare under dagen utrymt området runt grottan där fotbollspojkarna är instängda för att kunna inleda räddningsförsöken.

De tolv pojkarna i åldrarna 11–16 år och deras 25-årige tränare har varit fast i det översvämmade grottsystemet sedan den 23 juni. När dykare hittade dem i grottan hade de varit instängda i mörkret i nio dagar.

Meteorologer har varnat för att nya oväder närmar sig området, vilket skulle försvåra räddningsuppdraget avsevärt.

Fakta: Pojkarna i grottan

Den 23 juni anmäler en mamma sin son som saknad eftersom han inte kommit hem från sin fotbollsträning. Cyklar och skor som tillhör pojken med kamrater och deras tränare hittas utanför huvudingången till Tham Luang-grottan. En skylt utanför grottan varnar besökare för att gå in dit under regnperioden eftersom delar av den ofta fylls med vatten.

Grottsystemet går nästan en mil in i berget. Initialt hoppades räddningsarbetare kunna hitta pojkarna i en upphöjd del av grottan som kallas "Pattaya Beach". Men när dykare kom fram till platsen var även den delen översvämmad. Pojkarna hittades i stället 200 meter längre in i berget, ungefär två kilometer från huvudingången. Dessutom är de nästan en kilometer under marken.

