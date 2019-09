Randy Newman kommer till Stockholm

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

En knäskada fick den amerikanske artisten Randy Newman att ställa in sin spelning i Stockholm i februari 2018. Den 17 maj nästa år gör han ett nytt försök och kommer då att spela på Lilla Cirkus på Djurgården. "An evening with Randy Newman" kallar han föreställningen som är en fortsättning på den turné som han gjorde efter sitt senaste album, "Dark Matter".

Randy Newman, känd för sina nutidssatiriska texter och sin röst, är i dag 75 år. Han har också gjort mycket filmmusik och sjöng själv sin låt "You've got a friend in me" i filmen "Toy story".