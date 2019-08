Rapport: Hälften av bensinen har okänt ursprung

Foto: Fredrik Persson/TT

Hälften av all bensin och diesel som säljs i Sverige i dag har okänt ursprung. Men nya krav på innehållsdeklaration direkt vid pumparna på mackarna skulle kunna ändra på den saken.

I dag kan det vara svårt för konsumenten att veta var drivmedlet de häller i tanken kommer från, och vilken effekt det har på klimatet.

Men nästa år blir det lättare att reda ut soppan.

Från och med den 1 maj 2020 kommer alla leverantörer av flytande eller gasformiga drivmedel i Sverige vara tvungna att ge översiktlig information om drivmedlens klimatpåverkan, råvaror som använts och vilket ursprungslandet är, direkt vid pump eller gasdispenser.

Gröna Bilister drev kravet på märkning under många år innan det klubbades igenom av regeringen i fjol.

– Vi tror att det kan förändra konsumentens beteende. Om man står där vid pumpen och tydligt ser var produkten kommer från och vilken inverkan den har på klimatet kanske man börjar fundera över saker man inte kände till innan, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister.

Innehållsdeklarationen kommer att sättas upp i form av klisterlappar i direkt anslutning till pumparna, och gäller för såväl förnybara drivmedel som fossila.

Svårt att spåra

Men att deklarera var fossila bränslen kommer från kommer inte bli helt lätt för leverantörerna.

– Bränslebolagen känner bara till ursprunget hos hälften av all fossil bensin och diesel de säljer. Råolja som köps in och raffineras i Sverige är spårbar och kommer till största delen från Ryssland, Nordsjön och Nigeria, men den andra halvan köps in som färdig produkt och där saknas system för att spåra råoljan tillbaka till källan, säger Per Östborn.

Enligt Östborn kan de nya reglerna på deklarationskrav direkt vid pump fungera som en blåslampa för hela industrin.

– Vet leverantören inte var bensinen eller dieseln har sitt ursprung ska det också deklareras. Och jag tror inte att man vill att det ska stå "ursprung okänt" på en pump bredvid ett annat alternativ som tydligt deklarerar klimatpåverkan och ursprung. Det ser helt enkelt inte bra ut, säger han.

Litet land

Johan G Andersson, vd på Branschorganisationen Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI, tror att efterfrågan på ursprungsmärkning generellt kommer att öka med en större medvetenhet hos konsumenter, och att drivmedel inte är ett undantag. Samtidigt påpekar han att Sverige är ett litet land på en global marknad.

– Sverige går före i den här frågan, och branschen gör stora investeringar i spårbarhet, men vi måste också inse att det handlar om råvaror och produkter som handlas på globala marknader i flera led och det krävs stora globala åtgärder för att nå ända fram, säger han, och tillägger:

– Redan i dag redovisar många drivmedelsleverantörer var produkter och råvaror kommer från på sina hemsidor. Våra medlemsföretag levererar de produkter som marknaden efterfrågar och uppfyller gällande kvalitets- och standarder och de svenska klimatmålen, säger han.