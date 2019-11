Regioner drar ner på kulturen

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Regionernas anslag till kulturverksamhet minskade med en halv procent under 2018. Av 21 regioner minskade nio sina utgifter per invånare jämfört med under 2017. Det visar en sammanställning från Myndigheten för kulturanalys.

Medan regionernas kulturanslag uppgick till 4,5 miljarder kronor anslog landets kommuner 11,9 miljarder kronor till kultur under 2018 vilket var en ökning med 1,7 procent. Ändå minskar kulturens andel av kommunernas totala utgifter över tid.

Statens kulturbudget för 2018 uppgick till 13,6 miljarder kronor enligt Kulturanalys som bland annat inkluderar folkbildningen i det statliga kulturanslaget. Den procentuellt största ökningen tillföll bildkonst, arkitektur, form och design vars anslag ökade med 42 procent.

Det sammantagna offentliga kulturanslagat uppgick till drygt 30 miljarder kronor vilket motsvarar 2 935 kronor per invånare och innebär en ökning med 1,2 miljarder kronor jämfört med 2017.