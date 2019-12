Risk att TV4-kanalerna släcks vid midnatt

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Tele2 har varnat för att TV4 och C more kan släckas för en tredjedel av svenska hushåll vid midnatt, om de inte kommer överens med Telia. Hur det blir med kanalerna är ännu oklart.

– Det stämmer inte alls att vi inte förhandlar. Det är direkt felaktigt, säger Mathias Berg, operativ chef TV4 och C more.

Tele2 har tidigare varnat för att en tredjedel av de svenska hushållen kan bli utan TV4-kanaler och C more natten till den 10 december, om de inte kommer överens om ett avtal med Telia.

Det berör hushåll som har sitt tv-abonnemang via Com hem eller Boxer.

Bakgrunden är att avtalen är på väg att gå ut, och varken TV4 eller Telia har velat förhandla på ett "seriöst sätt" sedan Telias köp av Bonnier Broadcasting, enligt Tele2.

"Sedan affären offentliggjordes har vi inte fått ett enda konkret besked. Diskussionen har förhalats gång på gång trots våra påpekanden om vikten av att få fram ett nytt avtal", skriver Com hem på sin hemsida.

Men Tele2 har getts möjligheten att förlänga avtalet, menar TV4.

– TV4 förhandlar inte i media, men har erbjudit en förlängning av avtalet till samma villkor som i dag. Detta för att undvika konflikt, säger Mathias Berg, operativ chef TV4 och C more.

Enligt Mathias Berg handlar det hela om att Com hem, som ägs av Tele2, kräver nya rättigheter, utan att betala för dem.

– Com hem borde förhandla med TV4 och C more och förlänga avtalet, i stället för att skriva debattartiklar och köpa helsidor i pressen, säger han och fortsätter:

– Det är olyckligt att Com hem hotar med att släcka våra kanaler som en del av sin opinionsbildning. Det är ett cyniskt spel som drabbar tittarna.

Eftersom Telia och Tele2 ännu inte kommit överens om fortsatta sändningsrättigheter kan Com hem och Boxer tvingas släcka ned TV 4-kanalerna och C more.

Då handlar det om kanalerna TV4, TV4 Guld, TV4 Fakta, TV4 Film, SF-kanalen, Sjuan, TV12, Sportkanalen samt C More.