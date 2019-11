Riskkapitalist blir Trumps man i Sverige

Foto: Jessica Gow/TT

Paypal, Spotify och Airbnb. President Donald Trumps nya Sverigeambassadör, riskkapitalisten Ken Howery, har investerat i några av världens mest framgångsrika företag.

För TT beskriver han sin högsta chef som okonventionell och resultatinriktad.

I sin första intervju på svensk mark berömmer den Stanfordutbildade ekonomen blågul innovationskraft och säger att det finns många områden han nu är nyfiken på.

– Stockholm har ju det näst största antalet uppstartsföretag i teknikbranschen i miljardklassen per capita, efter Silicon Valley, säger han.

44-årige Howery lämnade över sitt kreditivbrev till kung Carl Gustaf i torsdags och tillträdde därmed formellt. Då hade han varit i Stockholm i ett par veckor och hunnit ställa om sig till livet som diplomat. Detta från en tillvaro som riskkapitalist och medgrundare av San Franciscobaserade Founders Fund, som bland annat investerat i nätjättarna Facebook, Spotify och Airbnb. Tidigare i karriären var han med och grundade betaltjänsten Paypal.

"Icke-politisk" person

Till skillnad från många politiskt tillsatta ambassadörer var Ken Howery inte inblandad i Donald Trumps presidentvalskampanj 2016 och han har inte träffat presidenten. Howerys fokus på innovationer och bolagsbyggande har gjort att han inte engagerat sig politiskt, säger han. Det har däremot Howerys affärspartner, republikanen Peter Thiel, som gav motsvarande 12 miljoner kronor till Trumpkampanjen.

– Jag ser mig inte som en särskilt politisk person – bortsett från min starka vilja att arbeta för allmänhetens bästa, säger Howery.

– Den inställningen kommer att prägla mitt ambassadörskap.

Han berättar att han blev extremt hedrad och glad, men också fylldes av ödmjukhet när frågan från Washington DC kom.

– Det var som en dröm som besannades. Jag har alltid velat ge tillbaka till mitt land.

TT: Du är här som sändebud för Donald Trump – vars tillträde fick opinionsstödet för den amerikanska presidentrollen att falla kraftigt i Sverige. Hur planerar du att bemöta det?

– Det varma mottagande jag fått gör att jag tvivlar på om det ens är sant. Jag anser att USA och Sverige står varandra väldigt nära när det gäller värderingar och mål, även om vi ibland har olika taktik för att uppnå dem. Jag kommer att påminna svenskar om hur nära våra länder är.

Hård retorik?

TT: Många svenskar ifrågasätter också presidentens hårda retorik och att han exempelvis dragit USA ur Parisavtalet om klimatet. Vad vill du säga till dem?

– Presidenten är onekligen okonventionell. Men många röstade på honom just för att han är uppriktig och resultatfokuserad. Han har uppnått stora saker under sin tid: aktiemarknaden satte rekord i förra veckan, arbetslösheten är den lägsta på 50 år och presidenten har varit mycket framgångsrik i kampen mot IS. Omigen, jag tänker påminna svenskar om hur mycket vi har gemensamt.

Ken Howery uttrycker sig försiktigt och söker ibland efter orden, men hans entusiasm inför uppdraget går inte att ta miste på. Just viljan att tjäna sitt land härleder han själv till uppväxten i en medelklassförort till Houston i Texas, då både hans farfar och morfar ofta berättade om sin tid i armén respektive marinen under andra världskriget.

– Deras mod och uppoffringar gjorde intryck på mig.

Innovationer och svenska

Howerys familj gillade friluftsliv, de reste ofta till nationalparker på sina semestrar. Det kan ha bidragit till den nya ambassadörens fäbless för äventyrssporter och att han till dags dato hunnit besöka 99 länder. Den första Stockholmsvisiten ägde rum 2003, då han och några kompisar luffade runt i Europa och bodde på vandrarhem.

– Vi besökte bland annat Vasamuseet och Slottet. Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att jag 16 år senare skulle komma tillbaka och möta kungen som ambassadör, skrattar han.

Därefter har han varit i Sverige flera gånger som riskkapitalist, erfarenheter han nu kan använda sig av som ambassadör.

– Det är naturligt för mig att börja med att stärka band som rör innovation, teknologi och ekonomi.

Men Howery vill också fokusera på handel och säkerhetsfrågor. Och han hoppas resa mycket och träffa svenskar i alla delar av landet. Svenskan jobbar han på.

– Jag har börjat ta lektioner och lärt mig alfabetet och några fraser.

Fakta Bakgrund: USA:s ambassadör Ken Howery om... Lärdomar från nära 20 år som riskkapitalist: "De bästa investeringarna är de i bolag vars grundare drivs av ett kall, de som försöker lösa vad de uppfattar som svåra utmaningar eller problem för mänskligheten. Det kan handla om allt från att bota cancer till att tillfångata terrorister. Sådana bolag kan ofta locka till sig de bästa människorna och motiverar folk att arbeta hårt". Ett minnesvärt intryck från sina resor i 99 länder: "Jag besökte Kambodja 2003, ett land som gått igenom folkmord och många andra svårigheter. Men de människor jag mötte var lyckliga. För mig blev det en påminnelse om människans fantastiska förmåga till återhämtning och familjens betydelse." Vilket han hoppas blir det hundrade landet: "Synd att jag redan bockat av Sverige... Jag har länge velat resa till Nepal och vandra i Himalayabergen, men det får nog bli efter min tid som ambassadör." Sina favoritsporter: "Jag gillar alla utomhussporter som att surfa, åka utförsåkning och cykla. Några av dem hoppas jag få utöva i Sverige." Visa mer...