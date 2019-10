Rivstart gav segern till Luleå

Foto: Erland Segerstedt/TT

Luleå fortsätter den positiva trenden i SHL-hockeyn. 3–0-segern mot Malmö är den fjärde raka och kom efter en rivstart som bortalaget aldrig hämtade sig ifrån.

Det var gott och glatt i Norrbotten arena redan innan matchen började eftersom klubbens supporterförening firade 25-årsjubileum. Hemmalaget gjorde sitt för öka feststämningen.

Robin Kovacs sköt 1–0 från nära håll redan 2.33 in i den första perioden då Malmö just klarat av spel i box play sedan lagkaptenen Fredrik Händemark blivit utvisad.

– Vi har inte haft så bra (power play) under säsongen, men de senaste tre matcherna tycker jag vi har höjt oss mycket. Vi har lagt ner mycket fokus på det och det ser bra ut, sade Kovacs till C More i första periodpausen.

15 sekunder mellan mål

Bara 15 sekunder efter det första målet utökades Luleå-ledningen genom Daniel Sondell som gled in från blålinjen och avlossade ett hårt skott som Malmömålvakten Oscar Alsenfelt var chanslös på.

Malmö hade svårt att rå på Luleå och var aldrig i närheten av att ta kommandot från hemmalaget och hota lagets ledning.

– Det är för dåligt. Vi åker inte skridskor och de vinner varje kamp. Det är för lite energi i oss och det är oacceptabelt, dundrade Malmös Emil Sylvegård till C More efter den andra perioden då Jonas Berglund ökat ledningen till 3–0.

Sylvegård gjorde ändå sitt för att väcka sina lagkamraters kämpaglöd då han försökte starta ett bråk med Luleåspelaren Austin Farley sedan amerikanen krockat med bortalagets målvakt Oscar Alsenfelt efter en närkamp med Malmöbacken Jesper Jensen Aabo.

Alsenfelt utbytt

Domarna satte dock stopp för Sylvegårds försök till närkamp.

– Han tar vägen innanför målgården och har chansen att stanna. Det är alldeles för ofta jag ser att de kör på vår målvakt och någon gång får det vara nog, sade Sylvegård till C More.

Men Alsenfelt blev uppenbart påverkad av smällen och byttes ut med drygt fyra minuter kvar av den andra perioden.

För Malmö var detta den femte förlusten på sex matcher och ett bakslag efter segern hemma mot Oskarshamn senast. Framförallt har Malmö svårt att göra mål. Det blev inget alls i Luleå.