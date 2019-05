Efter att de sista musikaltonerna klingat ut stod det klart att Robin Bengtsson tvingades lämna "Let's dance".

Åtråvärda kvartsfinalplatser stod på spel när det åttonde avsnittet av TV4:s "Let's dance" drog igång. Kvällen till ära gästade musikaldrottningen Pernilla Wahlgren juryn, passande då fredagens program hade tema musikal.

Först ut var Robin Bengtsson och Sigrid Bernson som trots att en tappad kjol ställde till det lyckades tolka musikalen "Grease" med en pasodoble. Robins insatts som huvudpersonen Danny föll gästdomare Pernilla Wahlgren i smaken.

– Jag har ju spelat mot två Dannys och jag tycker att du hade precis det där man vill ha, sade hon.

Paret fick inte kvällens lägsta poäng av juryn men efter att tittarna sagt sitt fick Robin Bengtsson och Sigrid Bernson tacka för sig och lämna tävlingen.

– Jag är så sjukt nöjd och har haft så jävla roligt och fått en massa nya kompisar och har lärt mig dansa. Det har varit fantastiskt, sade Robin Bengtsson.

Lancelots revansch

Lancelot Hedman Graaf har haft några slitsamma veckor med både sjukdom och ryggont. I förra programmet var han och Linn Hegdal nära att åka ur så mycket stod på spel när de gav sig ut på dansgolvet i en quickstep för att tolka "Annie get your gun". Juryn gillade dansen skarpt och bjöd på hela 38 poäng. Pernilla Wahlgren hyllade även Lancelot för att han gick in i rollen.

– Det var så jäkla bra! Det var precis som det ska vara i musikal, sade hon.

– Det här är en helt ny Lancelot, utbrast Tony Irving.

Efter den gemensamma tävlingen, denna gång i form av ett Queen-medly, seglade Lancelot och Linn upp på första plats. Revansch för Lancelot som har haft det tufft att imponera på juryn under de gångna veckorna.

Linnéa Claeson och Jacob Persson dansade rumba till "One night in Bangkok" från "Chess". Tony Irving älskade det men Ann Wilson var lite mer tveksam och totalt blev det 35 poäng.

– Jag skulle vilja ha lite mer känsla och lite mer djuphet, sade Ann Wilson.

Full pott för Kaspersen

Kristin Kaspersen och Calle Sterner hade valt "Mamma Mia" och hyllade musikalens starka kvinnor med en pasodoble. Kaspersen dansade iklädd ett pannband efter en olycka i veckan som tvingade henne att uppsöka sjukhus och sy nio stygn i pannan.

– Det var en duktig smäll kan jag säga, sade Kristin Kaspersen.

Men huvudskadan märktes inte av när det favorittippade paret kastade sig ut på dansgolvet och fick stående ovationer av både publik och jury, som delade ut 40 poäng. Full pott.

– Du bara osar självsäkerhet och det är så mycket lycka och glädje i dansen, sade Pernilla Wahlgren.

En annan musikalveteran som var på plats i publiken var Tommy Körberg som avslöjade att det är frun Anne-Charlotte som stoppat honom från att själv delta i programmet.

– Hon säger att man inte ska förena lytta med löje, skojade Körberg.

Nästa vecka stundar kvartsfinalerna för de fyra kvarvarande paren i "Let's dance".