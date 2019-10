Tre vinstchanser för Robyn och Mabel

Fakta

Årets kompositör:

Robin "Robyn" Carlsson

Maria Smith och Victor Thell (Smith & Tell)

Ilya Salmanzadeh

Daniel Norgren

Årets textförfattare:

Molly Sandén

Jenny Wilson

Markus Krunegård

Seinabo Sey

Årets internationella genombrott:

Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker

Tim "Avicii" Bergling

Mabel McVey

Robin "Robyn" Carlsson

Årets genombrott

Molly Sandén

Estraden (Carl Silvergran, Felix Flygare Floderer, Lou Elliotte och Sandro Cavazza)

Nils "Einár" Grönberg

Mabel McVey

Årets konstmusikpris – litens ensemble/kammarmusik

Ylva Skog – "Dalen"

Catharina Backman – "Event Horizon"

Staffan Storm – "Nachtseele"

Johannes Pollak – "Fear no more the heat of the sun

Årets konstmusikpris – stor enseble/opera

Tommie Haglund – "Symfoni"

Katarina Leyman – "Undulating blue"

Tobias Broström – "Nigredo – dark night of the soul"

Albert Schnelzer – "Piano concerto – this is your kingdom"

Årets låt

Robin "Robyn" Carlsson – "Missing you"

Ariana Grande – "Break up with your girlfriend, I'm bored"

"Don't call me up" – Mabel McVey

"I don't care" – Ed Sheeran, Justin Bieber