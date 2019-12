Så blev julklassikern etta efter 25 år

Foto: Charles Sykes

Foto: AP/TT

Foto: Evan Agostini/AP/TT

För första gången ligger Mariah Careys "All I want for christmas is you" från 1994 nu högst på Billboardlistan.

Men inte enbart tack vare julmagi. Placeringen kommer efter en flera år lång och målmedveten kampanj.

I år började Mariah Careys jul den 1 november. I ett filmklipp på Twitter låg sångdivan nedbäddad i sängen och väcktes av ett telefonsamtal från jultomten. "Det är dags!", utropade hon, följt av ett glädjetjut.

Det var på dagen 25-år sedan hennes julalbum "Merry christmas" släpptes, och det blev startskott för årets kampanj för att ta "All I want for christmas is you" till nästa nivå.

Och i veckan hände det. Låten klättrade till förstaplatsen på den amerikanska singellistan Billboard hot 100. Den är därmed den låt som tagit längst tid på sig att nå fram till topplaceringen. Den är också den första jullåten högst upp sedan "The chipmunk song" 1958.

Byggt helt universum

Men det skedde inte av en slump. På senare år har Mariah Carey målmedvetet byggt ett helt universum kring låten, skriver The New York Times.

Sedan 2014 åker hon på julturnéer runt hela jordklotet med "All I want for christmas is you" som stående extranummer. Och inför varje jul marknadsförs den hårt. Det har kommit flera nya musikvideor , en minidokumentär samt virala klipp, som när Carey listar tio saker hon önskar sig till jul, eller framför klassikern i James Cordens "Carpool karaoke".

Låten låg till grund för en barnbok 2015 och en animerad långfilm 2017. Tidigare i år släpptes en jubileumsbox med fyra olika versioner av "All I want for christmas is you" och en meterlång tryckt tidslinje över låtens historia. Samtidigt driver de senaste årens explosion av strömmad musik på lyssningen.

"Första julsången jag skrev"

Men den främsta orsaken till framgången är helt enkelt att låten är så bra, slår The New York Times fast.

"All I want for christmas is you" anses av många vara det sista moderna bidraget till de verkliga julklassikerna.

– Vi har klassikerna – standardlåtarna som alla har växt upp med – och så finns nytolkningarna eller de nya originallåtarna. Mariah bor i den där perfekta platsen mellan båda, säger Dave Bakula, analytiker på Nielsen Music, till tidningen.

Carey själv säger sig inte förstå varför den blivit så stor.

– Men det gör mig väldigt glad, speciellt eftersom det är den första julsången jag skrev. Jag blir väldigt stolt när personer kommer fram och berättar att den har blivit en del av deras jultradition, sade hon till TT inför sin konsert i Göteborg förra julen.

"Utan rim och reson"

Men att låten blev till var inte självklart. 1994 stod den då 25-åriga Mariah Carey på toppen av sin karriär. När skivbolaget föreslog ett julalbum var hon tveksam. Var det inte bara föredettingar som spelade in sådana?

Hur albumets stora hit blev till råder det delade meningar om. Enligt Mariah Carey satt hon helt ensam i ett hus utanför New York och plinkade på en Casio-synt samtidigt som julfilmen "Livet är underbart" stod på i bakgrunden.

Hennes dåvarande låtskrivarpartner Walter Afanasieff säger däremot att de kom på låten tillsammans, och att det började med att han spelade de karaktäristiska boogie woogie-ackorden på piano. Skivan spelade de in under sommaren 1994, och fyllde studion med julpynt för att komma i stämning.

I dag undrar Afanasieff fortfarande hur låten kunde bli så stor, med sin långsamma och uttagna inledning och avsaknad av regelrätt refräng.

– Den är utan rim och reson, den bara funkade trots att den bröt mot reglerna. Det kan vara därför som den har levt så länge, säger han till The New York Times.

– Jag kan säga att mina exfruar, mina barn och mina barnbarn har den låten att tacka för många fina saker, tillägger han.