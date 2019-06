Samuel L Jackson sågar ögonlappsmiss

Foto: Charles Sykes

Samuel L Jackson har spelat rollfiguren Nick Fury i en lång rad Marvel-filmer sedan "Iron man" 2008. Han har därför stenkoll på för vilket öga denna hårding har sin ögonlapp, vilket inte verkar gälla alla på filmbolaget Sony.

På en affisch för den kommande filmen "Spider-man: Far from home" har Nick Fury nämligen fel öga täckt. Något som Jackson själv uppmärksammade på .

"Uhhhhhhh, vad i helvete är det som händer här???" skriver skådespelaren under en bild på två affischer som skiljer sig åt när det gäller just ögonlappen. Han passade även på att skriva under med "#headsgonroll" (huvuden kommer att rulla) och "#lefteyemuthafukkah" (ungefär vänster öga din jävel).

"Spider-man: Far from home" får svensk premiär den 3 juli.