Sävehof mot Alingsås i SM-final: "Höjt nivån"

Alingsås och Sävehof.

Det är klubbarna som gör upp om herrarnas SM-guld i handboll.

Sävehof säkrade finalplatsen via 28–23 och 3–1 i semifinalserien mot Skövde.

Trots att seger var det enda som gällde för att förlänga serien och hålla finalhoppet vid liv bjöd Skövde inte upp till kamp.

Det var tamt, spakt, stelt. Och 14–9 i halvtid till Sävehof hemma i Partillebohallen. Analysen från Skövdes Kristian Svensson till C More halvvägs in i matchen:

– Det är för stressat framåt och det ger dem enkla kontringslägen. Det har lite med självförtroendet att göra. Anfallsspelet har gått lite i stå de senaste två matcherna. Det handlar om att släppa ned axlarna lite och slappna av, sade han.

"All heder åt Sävehof"

– Vi kommer inte upp i den fina nivå vi haft hela säsongen. All heder åt Sävehof. De har ryckt upp sig enormt, sade Rasmus Wremer efter matchen.

Sävehof, mästare åren 2010–2012, hade full kontroll på händelserna även efter pausen och sprang fram till 28–23.

– Vårt försvarsspel var underbart att se. Vi paketerar ned deras anfallsspel riktigt bra. Vi har varit kyliga i vårt anfallsspel också, men det finns saker att jobba på, sade Jonas Larholm som hittar fler förklaringar till finalplatsen.

Lyft i slutspelet

– Vi har höjt nivån på vår professionalitet under slutspelet. Det tror jag är skillnaden nu. Vi har varit mer förberedda. Det var lite si och så med det tidigare, sade han till C More.

Alingsås, som slog ut de senaste fyra årens mästarlag Kristianstad, väntar i finalserien som från och med i år avgörs i bäst av fem matcher i stället för i en enda match. Den preliminära spelordningen för herrarnas fem finalmatcher är 18, 21, 24, 27 och 30 maj.

Även Sävehofs damer är – i vanlig ordning – i SM-final (mot Skuru) och Partilleklubben kan ta en gulddubbel på seniorsidan.