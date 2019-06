Scorseses film skildrar Dylan i toppform

Fakta

Född i Duluth, Minnesota den 24 maj 1941 som Robert Allen Zimmerman. Bob Dylan är dock inget artistnamn, utan ett namn han antog juridiskt i början av karriären. Namnbytet anses ha varit influerat av den irländske poeten Dylan Thomas.

Inledde karriären som folksångare i New York i början av 60-talet. Bland hans 40-tal album kan nämnas "Highway 61 revisited" (1965) "Blonde on blonde" (1966), "Blood on the tracks" (1975) och "Time out of mind" (1997). Nobelpristagare i litteratur 2016.

Aktuell med dokumentären "Rolling thunder revue: A Bob Dylan story by Martin Scorsese" som nu släpps på Netflix och tre konserter i Sverige i sommar. Den 26 juni spelar han i Globen i Stockholm, den 28 juni i Scandinavium i Göteborg och den 30 juni i Karlstad CCC.