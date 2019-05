Sista delen i "Wolf hall"-trilogin färdig

Foto: Henrik Montgomery/TT

Hilary Mantels avslutande del i trilogin om den brittiske 1500-talsstatsmannen Thomas Cromwell kommer att ges ut nästa år, rapporterar . Den första boken, "Wolf hall", publicerades 2009 och uppföljaren "För in de döda" 2012. Båda romanerna har vunnit Bookerpriset och sålts i sammanlagt över fem miljoner exemplar.

Böckerna har även blivit prisbelönt tv-serie, "Wolf hall", 2015. Det har länge varit känt att den tredje delen i bokserien kommer att heta "The mirror and the light" och handla om Thomas Cromwells sista år, fram till dess han avrättades av Henry VIII.

– När jag började arbeta med Thomas Cromwell-böckerna 2005 hade jag höga förhoppningar, men det tog tid att förstå den fulla potentialen i materialet. Jag visste inte att jag skulle skriva en trilogi. Jag hoppas att mina läsare kommer att stanna vid min sida även denna gång, säger Hilary Mantel enligt BBC.